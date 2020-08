Po téměř půlroční pauze vrátí do školních lavic všichni školou povinní. „Už se docela těšíme, že vše najede do snad normálních kolejí a nebudeme muset řešit dopolední hlídání dětí, navíc po návratu z práce pak s nimi řešit školní povinnosti v dosti velikém objemu. Bylo to na jaře, hlavně z počátku epidemie, vše docela náročné. Snad se to nebude opakovat,“ řekla Deníku Alena Levová.

V letošním školním roce bude do základních škol v Berouně docházet zhruba 2 600 dětí. „Celkový počet žáků bude znám až z výkazů k 30. září, zatím se tak jedná pouze o odhad,“ reagovala na dotaz Berounského deníku Jitka Soukupová, mluvčí berounské radnice.

Pokud by se číslo potvrdilo, přibylo by osmatřicet žáků oproti předchozímu roku a od školního roku 2016/2017 by šlo o nárůst o více než dvě stě žáků. Naopak se zdá, že prvňáčků bude letos v základních školách v Berouně nejméně za posledních pět let. Podle předběžných odhadů by mělo do lavic usednout 230 žáků prvních tříd. To je o třináct méně než v předchozím školním roce, oproti školnímu roku 2016/2017 se jedná o pokles o šestatřicet žáků.

„U prvních tříd máme zatím jen předpoklad podle připravovaných pamětních listů. Zatím to vypadá na 230 dětí v prvních třídách. Přesná čísla budeme mít až po prvním září,“ podotkla mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.

Základní školy vykazují v posledních letech nárůst počtu dětí. Výjimkou, jak je napsáno výše, není ani Beroun. Za posledních pět let přibylo v základních školách zhruba 220 nových žáků. Navíc se dá předpokládat vzrůstající trend i v dalších letech.

Beroun je totiž díky své poloze vyhledávaným „útočištěm“ lidí dojíždějících za prací do hlavního města Prahy. Bytová výstavba pak zatěžuje veškeré infrastruktury ve městě včetně školství. Radnice proto investuje do modernizace základních škol a také jejich kapacitního rozšíření, stejně jako do mateřinek.

Město Beroun otevřelo také nový pavilon specializovaných učeben ve 2. základní škole Preislerova, v září se vrátí děti do 4. základní školy na Závodí, která bude mít za sebou rekonstrukci tříd a přístavbu, kde se nachází jídelna a tělocvična.

„V příštích letech bychom rádi provedli dílčí rekonstrukce na 3. základní škole Wágnerovo náměstí a na 1. základní škole Jungmanova, abychom mohli nejen navýšit kapacitu, ale hlavně zkvalitnit výuku ve všech čtyřech základních školách ve městě,“ řekl před časem Deníku berounský místostarosta Dušan Tomčo s tím, že za posledních deset let v Berouně díky investicím města do školství přibylo dvě stě nových míst v mateřských školách. I proto se tu daří umisťovat děti od tří let věku, jak stanovuje zákon.

Školní rok Celkem žáků Prvňáčků 2020/2021 2 596* 230* 2019/2020 2 558 243 2018/2019 2485 241 2017/2018 2432 250 2016/2017 2372 266

* - jedná se o odhad, přesná čísla budou známá v září. Zdroj: MěÚ Beroun