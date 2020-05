V platnosti nadále zůstávají pravidla známá z posledních týdnů v podobě bezpečných dvoumetrových odstupů, dezinfekce a podobně.

Právě na instrukce, jak bude vypadat provoz bazénů a koupališť, provozovatelé v souvislosti s rozvolňování opatření čekali. Do té doby panovala nejistota, co vše bude nutné zajistit pro znovuotevření areálů. V největším aquaparku Berounska už nyní vše směřuje k otevření areálu.

„Pokud se nestane nic mimořádného, tak v pondělí 25. května otevřeme. Ve středu ráno jsme zatopili, začínáme ohřívat vodu a také temperovat celý objekt,“ reagoval na dotaz Berounského deníku Antonín Marx, ředitel Berounské sportovní, která se stará kromě jiného právě o provoz aquaparku.

I když se aquapark v pondělí úderem čtrnácté hodiny otevře, kvůli dodržení nařízení nebudou v provozu některé vodní atrakce – stěnové chrliče či vodotrysky, zavřená bude i parní kabina, kneippův chodník a také část bistra přístupná z bazénu. Bude rovněž omezena kapacita sauny na devět osob. Některé sprchy budou vypnuté z důvodu dodržení bezpečných rozestupů, stejně tak i fény.

„V provozu budou tobogány, kde povinné rozestupy vyznačíme na zemi,“ upřesnil ředitel Antonín Marx s tím, že se počítá s maximální kapacitou pohybující se kolem dvou set návštěvníků.

Nařízené uzavření areálu využil provozovatel k úklidovým pracím. V bazénových částech, šatnách a také ve sprchách došlo k novému spárování dlažby a obkladů, nových nátěrů se dočkala také zábradlí, měnili se ventilátory u vzduchotechniky a podobně.

„Nyní probíhá již jen velký úklid, který se jinak provádí standardně v září. Letos zářijová odstávka pravděpodobně v tak velikém rozsahu nebude, maximálně omezíme pouze nějakou část areálu kvůli výměně zábradlí či schodiště, ale jinak počítáme s tím, že drtivá většina areálu zůstane od počátku září otevřená,“ upřesnil Antonín Marx.

Kromě těchto „standardních“ prací začala v areálu výstavba nové plynové kotelny za tři miliony korun. Podle ředitele Antonína Marxe by měla být vestavba kotelny dokončena nejpozději v červenci a ve stejný měsíc bude také zprovozněna. Do té doby bude areál nadále vytápěný tepelnými čerpadly. „Areál je již třináct let starý a potřebujeme posílit a také zmodernizovat topnou soustavu. Dohodli jsme se s městem a společnými prostředky se pustili do vestavby plynové kotelny,“ vysvětlil důvody investice Antonín Marx.