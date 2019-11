Část zboží se tak prodá, část je určená pro ty, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a využívají pomoci Armády spásy. „Zbytek je recyklován a například oděvy jsou předávány k dalšímu průmyslovému zpracování na technické textilie,“ doplnila Ramaislová.

Kdo chce udělat dobrý skutek, může přispět. Oblečení i další zboží lze přinést každý všední den od 10 do 18 a v sobotu od 9 do 13 hodin přímo do obchodu. „Přijímáme zboží čisté, neroztrhané v dále použitelném stavu. Za dary děkujeme a slibujeme, že s nimi dobře naložíme,“ podotkla manažerka.

V obchodě jsou k dostání dámské, pánské i dětské oděvy, ale i obuv, hračky a další domácí spotřeby. Vedení obchodu chce ale i vytvořit místo, kde by se lidé potkávali.

„V obchodě si můžete dát i kávu či čaj a často nabízíme i domácí moučník. Chceme zde vytvořit prostor pro společné setkávání lidí. Dětem nebráníme v pohybu a možnosti pohrát si s pro ně neokoukanými hračkami. Pro maminky těch nejmenších máme připraveno i sociální zázemí se vším potřebným,“ poznamenala Ramaislová.

Obchody Armády spásy můžete také sledovat na sociálních sítích:

Instagram: ReShare_stores_cz

Facebook: ReShare Store Czech