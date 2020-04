Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové totiž starostům obcí s rozšířenou působností nařizuje zajistit ubytování osobám bez přístřeší se zmíněnou diagnózou nebo s nařízenou karanténou.

Na Berounsku se rozhodnutí hejtmanky dotýká Berouna a Hořovic. Jeho cílem je zamezení, aby případně nakažení lidé bez domova nemoc Covid-19 dále nešířili mezi většinovou populaci.

„Rozhodnutí jsme splnili, pro případ potřeby jsou vyčleněné prostory v Denním centru Hořovice,“ reagoval na dotaz Berounského deníku hořovický starosta Jiří Peřina. Právě v Hořovicích jsou na tom, co se lidí bez domova týče, relativně bez problému, evidují tu jen šestnáct bezdomovců.

Situace o něco komplikovanější je v bývalém okresním městě, kde žijí zhruba tři stovky lidí bez střechy nad hlavou.

„Pro naplnění rozhodnutí paní hejtmanky budeme stavět ve městě dva vojenské stany, které budou v případě potřeby sloužit právě pro umístění lidí bez domova s potvrzeným onemocněním Covid-19 nebo s nařízenou karanténou, ale i například lidem, kteří byli vykázáni z domova kvůli násilí a jsou nemocní či musí být v karanténě. Musíme postavit stany, město jiné vhodné prostory bohužel nemá,“ řekla starostka Berouna Soňa Chalupová.

Co přesně musí radnice pro ubytovávané zajistit, není výslovně stanoveno – jde jen o to, aby bylo možné dodržovat karanténní opatření a vládní nařízení omezující pohyb lidí na veřejnosti. Má se připravit vhodné opatření podle aktuální potřeby, a to s přihlédnutím k místním podmínkám.

V případě bezdomovců s koronavirem či karanténou kvůli němu mají zástupci ORP věc konzultovat také s epidemioložkami Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. Ovšem „odhalit“ nakaženého bezdomovce je problém, i když pracovníci různých organizací se snaží jejich zdravotní stav monitorovat.

„Samotný podnět pro vyšetření by měl vzejít především od bezdomovce, případně od jeho známého. Bohužel nemáme kapacitu na to, abychom chodili mezi jejich komunitu a zjišťovali zdravotní stav. Dotyčný s nějakými symptomy by měl jít na ambulanci nebo by on či jeho kamarádi měli zdravotní stav sdělit policistům. Poté by došlo k záchytu a kontakty by musely jít do karantény,“ řekla Deníku mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Ubytování pro bezdomovce

Už v počátku pandemie v prostorách Charity Beroun, na jejíž provoz město přispívá, byla zrušena noclehárna, která se změnila na prostory pro trvalejší ubytování bezdomovců.

„Z hlediska hygienické ochrany, aby nedocházelo k veliké fluktuaci lidí, tak jsme dočasně převedli noclehárnu na režim ambulantní. Tedy nyní využíváme kapacitu noclehárny nikoliv k jednodennímu přespání, ale jsou zde ubytováni trvale lidé,“ vysvětlil Petr Horák, ředitel Charity Beroun s tím, že kapacita noclehárny nepokryje poptávku lidí bez domova po noclehu. „Snažíme se lidem, kteří shánějí nocleh, něco sehnat. Lehké to ale není,“ dodal Petr Horák.