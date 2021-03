„Pro tyto důvody v průběhu února začala stavba nového parkoviště Na Podole, které nabídne další kapacitu třeba i pro lidi, kteří dále pokračují za prací vlakem nebo autobusem,“ připomněl místostarosta Michal Mišina.

Bagry by se do země měly zakousnout už příští týden. Hotové pak parkoviště má začít sloužit motoristům už na konci srpna. Dodavatelem je firma Strabag a stavba vyjde na 24 milionů korun, z čehož je 90 procent uhrazeno z dotačního programu. „Stejně jako stávající P+R parkoviště i toto by mělo být placené a cena by měla být neměnná, tedy 20 korun na den,“ podotkla mluvčí radnice Jitka Soukupová.

Částka podle ní vychází z toho, že projekt je financován z prostředků Evropské unie, kdy město na parkoviště získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. „Vznikne zde 138 nových parkovacích míst kombinovaných se zelení. Vysadit by se mělo zhruba sedm desítek stromů, převážně javorů,“ poznamenala mluvčí.

S novým parkovištěm město bude rozšiřovat i modré zóny. „Apelovali jsme na starosty okolních obcí, aby vyjednali pro své občany dostatek spojů. Bohužel k tomu v mnoha případech nedošlo. Od našich občanů máme již řadu požadavků na rozšíření modrých zón, protože pochopili, že jim mohou s parkováním pomoci. První rozšíření již připravujeme,“ konstatoval Mišina.

Radnice prý nechtěla udělat další modré zóny bez integrace dopravy a stavby nového P+R. „To se začíná stavět a integrace je v běhu,“ připomněl místostarosta. Nyní tak může na zóny dojít. První místo, o které si obyvatelé řekli, je spodní část Okružní ulice a ulice V Hlinách. „Zpracování návrhu má na starost odbor dopravy a bude se jím zabývat i komise dopravy,“ dodal.

Největší starosti s parkováním mají v Berouně tradičně na sídlištích. To se radnice snaží řešit průběžně. Dochází k tomu hlavně během naplánovaných rekonstrukcí ulic, do kterých se automaticky zahrnuje i rozšiřování parkovacích míst. A i v letošním roce má na některé lokality ve městě přijít řada.

„Plánujeme stavební úpravy v části ulici Karla Čapka od křižovatky s Košťálkovou ulicí za křižovatku s ulicí Ke Koupališti. Zde vznikne pětačtyřicet šikmých a jedenáct podélných parkovacích míst, z toho tři vyhrazená pro ZTP. Na tuto akci již bylo vypsáno výběrové řízení,“ doplnila mluvčí radnice.

Rovněž radnice chystá projekt na druhou etapu rekonstrukce Bezručovy ulice. „Tady se počítá se čtrnáct podélnými místy. Zde ještě ale výběrové řízení na dodavatele stavby vypsáno nebylo,“ upřesnila Jitka Soukupová.