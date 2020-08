Města a vesnice se budou moci nově ucházet o podporu na vytvoření projektů týkajících se rozšiřování kapacit základních a mateřských škol. Nabídka se ovšem týká pouze tří regionů, mezi nimiž jsou vedle Berounska ještě Praha-východ a Praha-západ. Rozhodli o tom středočeští zastupitelé.

Mateřská škola Pod Homolkou v Berouně. | Foto: archiv města

Vedení kraje si nechalo zmapovat kapacity škol a školek v kraji. Závěr, že je nezbytné zaměřit se na tuto oblast, se promítl i do rozšíření tematického zadání Fondu podpory včasné přípravy projektů o Navyšování kapacity mateřských a základních škol. „Je nezbytné udělat vše pro to, aby kapacita škol a školek stoupla, to ale nelze bez toho, že budou mít starostové připravené projekty, s nimiž jim můžeme finančně pomoci,“ připomněla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.