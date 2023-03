V Berouně se kácí. Padnou ale jen suché stromy, které jsou nebezpečné

Na třech místech v Berouně začíná v těchto dnech kácení. Padnou smrky, třešeň, jabloň a další stromy. Všechny už ale mají lepší časy za sebou, jsou suché a padající větve by mohly ohrozit chodce. Alespoň jeden z nich, letitá lípa, má šanci vrátit se do města v podobě sochy do betlému.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Topi Pigula