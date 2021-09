Mezi nelegální skládky patří i všechno, co lidé uloží mimo kontejnerové nádoby jakéhokoli typu. „Jakmile necháte něco vedle kontejneru, zakládáte tím černou skládku a můžete čelit ve správním řízení pokutě až padesát tisíc korun,“ vysvětlil vedoucí provozu firmy AVE Beroun Jiří Novák.

Během výjezdů každý měsíc pracovníci AVE nafotí desítky fotek takto nelegálně založených skládek. Snímky společnost Berounskému deníku poskytla.

„V okamžiku, kdy jedeme likvidovat podobný nepořádek, tak z toho pořizujeme fotodokumentaci pro snadnější dokazování. Poté samozřejmě musíme vykazovat kilometry, jaká je to lokalita, co vše jsme z místa odvezli, kolik to vážilo a kolik hodin nad úklidem museli pracovníci strávit. Vše si takto důkladně evidujeme,“ vysvětluje Novák a přitom ukazuje jednu z velkých perliček z konce letošního srpna.

V pátek 27. srpna bylo totiž možné se posadit do gauče vyhozeného prakticky uprostřed Náměstí Joachima Barranda. Majitel jej tam zanechal i s „gentlemanským“ vzkazem, i když na tomto činu nic šlechetného nebylo: „Prosím odvezte tu sedačku do technických služeb. Popeláři tak velké kusy neberou,“ píše se na lístečku úhledně připnutém k hromadě sedací soupravy.

Pro koho ten vzkaz přesně je, není jasné. Nicméně pracovníci AVE museli na místo vyjet a vyhozený gauč odvézt. „Někdy se takové výjezdy musí udělat sólo, jindy se to snažíme spojit s naplánovanou trasou aut, které v ten den vyjedou, abychom co možná nejefektivněji optimalizovali náklady,“ říká Novák.

Auta tak vyjíždějí sólo jen v případě, že už je svoz hotový. Jenže to je paradoxně také moment, kdy se lidé rozhodnou nepořádek vytvořit nový. „To se stává celkem často, protože jakmile se prostor vyčistí, tak to dotyčného hned napadne: ‚hele už vyvezli, je tam konečně místo‘, “ konstatuje Jiří Novák.

Vůbec nejhorším místem v Berouně je velmi pravděpodobně kontejnerové stání na tříděný odpad v ulici Na Hrázi za kempem. „To je taková klasika. Tam bych nejradši dal kameru nebo nějakou fotopast. Tam často svážejí chataři či lidé z okolí. Odbočí si před Eternitkou, vezmou to po Hrázi, tam to vyhodí a jedou dál. Takže tam pořád vzniká příšerný nepořádek,“ vypráví Novák.

Jen minulý měsíc AVE svezlo na 21 tun směsi různých takto nelegálně vyhozených věcí, jako jsou pneumatiky, nábytek, kartony, domácí spotřebiče, elektronika, polystyren a další. Vše se přitom dá zadarmo vyhodit ve sběrném dvoru.

„V sezóně to dělá průměrně okolo 19 tun a v zimních měsících to je slabší, a sice 13 až 14 tun měsíčně. Přitom pro případy, kdy například lidé nemají možnost takto objemné předměty někam naložit a odvézt do sběrného dvora, nabízíme přepravu za minimální poplatek do sta korun. Maximálně 150 korun, záleží na tom, jaká to je lokalita. Stačí si zavolat na náš dispečink a domluvit se,“ říká Novák.

Další alternativou jsou svozové dny, které si organizují v jednotlivých městských částech. V těchto případech se na vybrané místo přistaví velký kontejner. „Do něj pak lidé mohou vyhodit prakticky cokoliv, kromě nebezpečného odpadu samozřejmě,“ dodává.

Zpět ale k vyhozeným osobním věcem z pondělka na Václavském náměstí. Podle dobře informovaného zdroje Deníku má jít o čerstvě vystěhovanou rodinu neplatičů z nedalekého domu. Otázkou ale zůstává, zda nepořádek zde zanechal majitel bytu, či samotní nájemníci.

Podle místostarosty Michala Mišiny se vše nyní již vyšetřuje a více se bude vědět v nejbližší době. „Tento poznatek je momentálně v šetření a určitě jej nyní nelze potvrdit. Případem se v současnosti zabývá Městská policie. Jakmile se bude vědět více, budou podniknuty další kroky včetně případného postihu,“ potvrdil místostarosta.