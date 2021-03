Koncepce nového osvětlení se začala připravovat už v roce 2016, kdy se počítá s úspornější a modernější formou svícení s pomocí LED lamp. To bylo i hlavní podmínkou pro získání dotace.

„Věděli jsme, že dotace je vázána na tuto koncepci. Bylo tedy před samotnou žádostí potřeba přichystat věci pečlivě krok po kroku tak, abychom byli dobře připraveni. Tato cesta se nyní vyplatila a peníze jsme získali,“ uvedl místostarosta Michal Mišina (ANO).

Podle jeho slov přípravy nového osvětlení dbaly také na to, aby bylo co nejméně rušivé. „Chceme, aby lampy nebyly příliš intenzivní, stmívaly se a složka modrého světla byla co nejnižší,“ upřesnil Mišina a dodal, že hledali ideální řešení, jež by zároveň dodrželo platné normy svítivosti kvůli dopravě a bezpečnosti.

Projekt je etapově plánován na několik let. V nadcházející první etapě se vymění 206 svítidel. Při spotřebě energie by město mělo ročně ušetřit až 180 tisíc korun.