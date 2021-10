/FOTOGALERIE/ Berounský deník doprovodil sympatický tým o dvou členech volební komise berounského okrsku číslo 1, Achileas Vlachopuluse a Pavlínu Žákovou. Ti se s volební urnou vydali k celkem čtyřem voličům, kteří se nechali zapsat na zvláštní volební seznam.

V Berouně vyrazil mobilní tým s urnou za voliči. | Foto: Deník/Radek R. Kaša

Achileas Vlachopulus působí ve volební komisi už 25. rokem. Prvním, koho tým navštívil, byla seniorka paní Zdeňka Matoušková, která bydlí na berounském ostrově. Za ní členové komise dochází už řadu let. „V komisi jsem už přes 25 let a za paní Matouškovou chodíme už takové 12. nebo 13. volební období, když to počítám se senátními a komunálními volbami včetně prezidentských. Paní volí pravidelně,“ říká Vlachopulus.