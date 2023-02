„Přesně před rokem brzy ráno ruská armáda napadla nezávislou Ukrajinu. Připomínáme výročí začátku události, o které jsme si nemysleli, že by se ještě někdy mohla stát – že v civilizované Evropě dojde k válce,“ řekla mimo jiné starostka a připomněla, že město Beroun od samotného začátku konfliktu lidem, kteří do města před válkou uprchli, aktivně pomáhá. „Hodně uprchlíků si během toho roku u nás našlo zaměstnání, někteří se zase vrátili zpět,“ řekla dále starostka a vyjádřila touhu, aby konflikt co nejdříve skončil.