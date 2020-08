V Berouně už se staví cyklověž

V Berouně začala výstavba cyklověže poblíž autobusového a vlakového nádraží. Do věže bude možné uložit bezpečně až 118 jízdních kol. Cyklověž by měla být postavená a zprovozněná nejpozději do konce tohoto roku.

Vizualizace cyklověže v Berouně. | Foto: Městský úřad Beroun