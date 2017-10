V Berouně vítězí ANO, ČSSD dostala velký výprask

Beroun /FOTOGALERIE/ - V Berouně volilo ANO 2433 voličů a ČSSD 576. Sociální demokraty v tomto městě porazili i komunisté. Získali 651 hlasů. Druhá za ANO skončila ODS s 1363 hlasy. ODS si proti roku 2013 výrazně polepšila.

Tehdy získala 765 hlasů. Třetí jsou Piráti s 1290 hlasy a za nimi SPD T. Okamury, která získala 800 hlasů. TOP 09 skončila za KSČM. Voliči jí dali 641 hlasů. ČSSD přitom v roce 2013 v Berouně získala 1635 hlasů a s 18,76% všech hlasů skončila těsně za vítěznou stranou ANO, které získalo 1714 hlasů. Propad přes tisíc hlasů, je pro sociální demokraty velkým výpraskem.

Volební debakl ČSSD v berounském regionu i v celostátním měřítku starostu Berouna Ivana Kůse (ČSSD)nepřekvapil. „Mrzí mě to, ale nepřekvapuje. Je to hlas lidu. Lidé rozhodli. Nyní jde o to, aby ti, co byli zvolení vzali rozum do hrsti a odvedli kus práce. Nejméně tolik, co dosavadní vláda,“ poznamenal starosta Berouna.

Hodně si ale letos pohoršili i komunisté. Oproti minulým parlamentním volbám přišli v Berouně o 508 hlasů. TOP 09 si proti volbám v roce 2013 pohoršila dokonce o 799 hlasů. Sedmé parlamentní volby v České republice tak v Berouně skončily pro ANO velkým úspěchem. „Výsledek letošních voleb mě potěšil. Uvidíme, co se z toho všeho vyvine,“ poznamenal místostarosta Berouna Michal Mišina (ANO) k úspěchu jeho strany.