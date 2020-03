Zakladatelkou jednoho takového projektu je Anika Gibsonová. Web berounakup.ml, prostřednictvím kterého je pomoc zprostředkována, vytvořil její bratr. Webová stránka umožňuje navázání kontaktu mezi dobrovolníkem a člověkem, který potřebuje pomoci.

V Berouně vznikl projekt BerouNákup na pomoc potřebným. | Foto: Deník / Redakce

„Potom, co byly uzavřeny školy, jsem neměla ani žádné kroužky a úkoly do školy mi tak nějak nestačily. Snažila jsem se tedy pomoci sama,“ říká zakladatelka projektu Anika Gibsonová. Její pomoc začala dotazováním seniorů v panelovém domě, ve kterém bydlí. Hned na začátku ji překvapilo, kolik seniorů by uvítalo pomoc s nákupem.