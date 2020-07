Brdy a i ostatní tuzemské chráněné krajinné oblasti zažívají mnohem větší nápor než v jiných sezonách. Na to zareagovali i jednotlivé správy a pro turistiky přichystaly celou řadu novinek. Nově lze projít Brdy i prostřednictvím videokanálu.

Brdy a Podbrdsko lze v létě navštívit a zkusit i něco vyhrát. Hned pět míst v okolí největšího vnitrozemského pohoří či přímo v něm je zapojeno do projektu Prázdninová štafeta. Její sedmnáctý ročník pořádá ZOO Plzeň, Plzeňský kraj, společnost Euronova a spolek Dobroslav.

„Pro děti do osmnácti let, či spíše rodiny s dětmi, je v rámci této soutěže vytipováno celkem padesát zajímavých míst, na nichž by se účastníci měli vyfotit a fotky nahrát do systému na webu soutěže http://stafeta.plzensky-kraj.cz,“ sdělil jedno z lákadel Pavel Žižka z Destinační agentury Brdy – poznejbrdy.cz.

Jednou z podmínek, abyste byli do slosování o patnáct zajímavých cen zařazeni je, prokázat návštěvu alespoň patnácti soutěžních cílů, mezi nimiž jsou rozhledny na Kotli u Rokycan a Šťastná věž ve Spáleném Poříčí, Padrťské rybníky nebo Muzeum Středních Brd ve Strašicích a Podbrdské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem.

Ještě než vyrazíte do českého vnitrozemského pohoří, můžete Brdy poznat pomocí videokanálu Youtube. Web PoznejBrdy.cz po tříleté odmlce spustil kanál na této platformě. Tam se budou postupně objevovat tipy na výlety pěšky i na kole, informace o brdské přírodě i zajímavých místech. „Během léta tak dojde na videa o kosatci sibiřském, několik cyklovýletů a třeba i na sportování,“ přiblížil Pavel Žižka.

Zdroj: Youtube

Mezi nejatraktivnější lokality v Brdech patří tradičně oblast Padrťských rybníků nebo bývalá dopadová plocha Jordán s pěchotním srubem zvaným „Benešák“, proslaveným zejména díky filmu Obecná škola. Jak se široké údolí s řadou rybníků a vřesoviště ve vrcholové partii Brd liší, mají jedno společné, a to barvy, která tu patří k létu.

Vzácná flóra

V oblasti zaniklých obcí Padrť a Záběhlá v červenci návštěvníky vítají trsy modrofialových květů vykukujících z luk. Jde o kosatec sibiřský, silně ohrožený druh a rostlinu roku 2010. V Brdech vykvétá i jinde – na Bahnech nebo na Hrachovišti, ale jeho populace je největší právě u Padrťských rybníků. Vzhledem ke klimatickým podmínkám zde také kvete nejpozději. „Kdysi relativně hojné nádherné rostlině vyhovují nekosené podmáčené louky,“ objasnil Pavel Žižka.

Zdroj: Youtube

Úplně jiná situace je na Jordánu. Za účelem armádního výcviku tu byl před mnoha desítkami let vykácen les a časté ostřelování tu dalo vzniknout unikátnímu vřesovišti. Drobné kvítky vřesů zbarví v srpnu celý vrchol do fialovorůžové barvy. Jenže právě vřesovišti musí ochranáři věnovat velikou pozornost, jelikož zarůstá dřevinami.