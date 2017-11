V Chyňavě uspořádali sbírku na nový zvon

Chyňava – Obec Chyňava uspořádala veřejnou sbírku na obnovu zvonice na kostel sv. Prokopa, a to i na pořízení nového zvonu. Sbírka, která začala letos v září, pokračuje až do konce září příštího roku. Dosud se podařilo v obci vybrat už přes 22 tisíc korun. Mezi dárci jsou i jednotlivci, kteří přispěli finanční částkou deset a pět tisíc korun.

Ilustrační foto.Foto: Archiv

V minulosti byly zvony na dřevěné zvonici před školou a podle údajů z historie, patří zvony k obci Chyňava už staletí. Ve věži místního kostela byl už zvon, který v roce 1518 vyrobil mistr Bartoloměj. Druhý, menší zvon, zřejmě zhotovený po roce 1669 Nicolausem Löwem, byl v lednu 1917 sňat a roztaven. Stejný osud měl i umíráček s obrazem sv. Mikuláše z roku 1787 a školní zvonec. Náhradou za roztavené zvony byl našimi předky pořízen v roce 1928 zvon nový. Byl s obrazem sv. Václava a vážil 190,5 kilo. V roce 1942 opět padl za oběť vojenským účelům a byl roztaven. „Když mě poprvé napadla myšlenka na nový zvon, oslovila jsem několik zvonařských firem. Ozvala se jen jedna, Zvonařství Votruba,“ uvedla Jaromíra Beerová kronikářka z Chyňavy.

Nový zvon o hmotnosti cca 215 kg, v ladění D2, včetně práce se zavěšením a dopravou by stál 262 000 Kč. Tento zvon by mohl být na elektrický pohon, oznamoval by nám poledne nebo večerní klekání, také bohoslužby a v neposlední řadě i pohřeb.

Stávající zvon Bartoloměj z roku 1518 váží 350 kg a spodní průměr má 82,5 cm. Je to ale památkově chráněný zvon a podléhá řadě předpisů a nařízení. Například nesmí být na elektrický pohon a jeho opravu musí provádět člověk odborně způsobilý. Oprava jeho zavěšení a srdce by vyšla na 55 tisíc korun.