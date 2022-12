V cyklověži se platba kartou patrně nevyplatí. Muselo by se nejspíš zdražit

Biketower v Berouně stojí už přes dva roky. Za tu dobu si do ní uložilo kolo více než sedm tisíc cyklistů. Oproti loňskému roku zájem o službu vzrostl o více než sedmdesát procent. Před rokem se řešilo, že by věž mohla dostat bezkontaktní platební terminál. Nyní to ale vypadá, že k tomu nedojde.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Cyklověž v Berouně. | Foto: Deník/Radek R. Kaša