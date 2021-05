A rušit něco je vždy problém, protože koukat na zklamané děti a jejich rodiče je velmi bolavé,“ konstatovala ředitelka domu Petra Zavadilová s tím, že v tuto chvíli má volnou kapacitu již jen jeden pobytový tábor s tematickým názvem Pohádky naruby.

„Dále pak ještě máme místa v táborech příměstských. Ty se ale také rychle plní,“ dodala ředitelka.

První vlaštovka dobrých zpráv dorazila, když ministr zdravotnictví Petr Arenberger nastínil, za jakých podmínek budou moci děti na tábory vyrazit. Ty se nebudou moc lišit od těch loňských. Žhavou novinkou bude hlavně testování.

„Když už Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže a Česká rada dětí a mládeže mají vyjádření hlavní hygieničky, že by to mohlo vyjít, tak se i u nás lépe plánuje. Neváhám tedy rodiče vyzvat, aby děti přihlásili co nejdříve,“ dodala Petra Zavadilová, která tak situaci visí velmi optimisticky.

Zároveň všechny ujistila, že i kdyby mělo k rušení pobytů a akcí nakonec dojít, poplatky by se vracely v plné výši.