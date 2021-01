První dávky vakcíny na koronavirus dorazily do Středočeského kraje na konci prosince. Krajský úřad momentálně shromažďuje data a připravuje plán postupného proočkování obyvatelstva. Tak jako v ostatních okresech na Berounsku mají být mezi prvními klienti domovů pro seniory.

Očkování proti covidu. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Co se týče počtu nakažených, v berounském Domově Na Verandě je situace velmi dobrá, kde nemají nikoho pozitivního. „Děláme všechno pro to, abychom zůstali zdraví,“ říká ředitelka Hana Červenková. Momentálně je domov přidělen do první fáze očkování, která by se podle aktuálních informací měla rozběhnout už od 15. ledna.