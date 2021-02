Přesně tak to je třeba v berounském Domově Na Verandě. Zde již dostal obě dávky vakcíny veškerý personál a i klienti mají za sebou druhou část očkování. Proběhla zde minulý týden. Podle ředitelky Hany Červenkové bylo vše bez problémů a nyní všichni věří, že očkování přiblíží to kýžené světlo na konci skoro rok dlouhého tunelu.

„Přestože se nám daří se celý rok nákaze vyhýbat, a tím to velmi dobře zvládáme, všichni si přejeme, aby už to konečně skončilo. Nálada u nás všech je tu tak nějak podobná, jako když si to představíte u sebe, jak se cítíte, když nemůžete do kina či za přáteli. Nicméně to zvládáme velmi dobře a máme společné přání, abychom byli zdraví a mohli už konečně ven,“ doplnila. Ačkoliv zde již očkování skončilo, zatím není domov otevřený návštěvám.

I v Domově V Zahrádkách ve Zdicích už všichni obě kola očkování absolvovali. „Jsem rád, že jsme nezaregistrovali žádné nepříjemné dopady a že to je za námi,“ shrnul ředitel Alexandr Koráb. Ten vidí v očkování velké plus a zdůraznil vynikající organizaci ze strany mobilního týmu z Rehabilitační nemocnice Beroun. „Spolupráce s nemocnicí funguje naprosto skvěle,“ dodal.

Návštěvy zde přijímají v omezeném režimu v pondělí, ve středu a v sobotu, přičemž příchozí musí doložit buď negativní výsledek testu nebo potvrzení od lékaře, že covid prodělal. Nicméně se i tak nemůžou dočkat konce náročného období. „Těšíme se, až budeme moct otevřít naplno,“ podotkl Koráb.

I přes pandemii do domova přijímají nové klienty. Ti musí dodat negativní test na covid. A pokud nebudou oočkovaní, domov jim vakcinaci zařídí. „Jsme s nemocnicí domluveni, že jej domluvíme dodatečně,“ dodal ředitel.

Také v hořovickém Domově Na Výsluní už procesem očkování všichni prošli a od tohoto týdne začnou uvolňovat návštěvy.

„Budou samozřejmě za dodržení přísných hygienických opatření,“ upozornila ředitelka Drahomíra Boubínová.

Příchozí se tak i zde budou prokazovat negativním testem nebo lékařským potvrzením. Do domova pak budou vpuštěni jen v ochranných prostředcích. „Bohužel nemáme vlastní kapacity, abychom si mohli návštěvy sami testovat. Výhodou je, že blízko nás je nemocnice, kde se lidé mohou nechat snadno otestovat,“ připomněla Boubínová.

Celková nálada se po očkování mezi klienty prý zlepšila. „Už se rádi procházejí po domově a zajdou si i na zahradu. Samozřejmě se pohybují jen v rámci zařízení. Nechodí ven, museli by bohužel pak do karantény,“ poznamenala ředitelka, která po nedávných zkušenostech nechce už nic riskovat „Trošku jsme to rozvolnili na Vánoce, kdy jsme chtěli, aby ty svátky proběhly v klidu. No a potom se nám tu covid vyskytl. Takže se tomu chceme vyvarovat,“ zdůraznila ředitelka.