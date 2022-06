V Hlásné Třebani propuknou velké oslavy. Sokol si připomíná 100 let od založení

V sobotu 4. června oslaví TJ Sokol Hlásná Třebaň 100 let od svého založení. Na programu bude slavnostní zahájení, průvod obcí a sokolská zdravice. A co by to bylo za slavnosti, kdy by Sokol neslavil pohybem. Celý den tak proběhne ve sportovně kulturním duchu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Sokol Hlásná Třebaň nachystal velké oslavy 100 let od založení. | Foto: Sokol Hlásná Třebaň