Jak vysvětlil starosta Hořovic Jiří Peřina, občané Hořovic si dlouhodobě stěžují na nedostatek přechodů pro chodce ve městě. „Přechod přes Tyršovu ulici od společenského domu směrem k vlakovému nádraží patří mezi ty nejžádanější z nich,“ nastínil.

A právě toto místo začíná být poměrně kritické, kdy je třeba s emu věnovat. „Přechod v tomto místě se stává z pohledu stále rostoucí intenzity provozu a bezpečnosti přecházejících chodců naprostou nezbytností,“ podotkl.

Obyvatelé Hořovic by se podle starosty měli dočkat žádaného přechodu relativně brzy. „Tento přechod by měl občanům sloužit již v měsíci říjnu letošního roku,“ řekl Jiří Peřina.

Třebaže by se laikovi mohlo zdát, že vybudování přechodu je pouze o jeho „namalování“ na silnici, velmi by se mýlil. Vyjde to i na značné peníze.

„Celkové náklady na vybudování přechodu včetně nového přístupového chodníku, osvětlení, dopravního značení a dalších souvisejících prací by neměly překročit částku 500 tisíc korun,“ dodal starosta Hořovic Jiří Peřina.