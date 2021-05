Potok pramení v oblasti bývalého Vojenského újezdu Brdy a pak teče na sever směrem k hradu Valdek a k vesnici Neřežín, kde opouští chráněnou krajinnou oblast Brdy.

Pod Neřežínem napájí vodní nádrž Záskalská, protéká vsí Mrtník a městysem Komárov, kde se do něj vlévají další přítoky.

Výstraha pro povodňovou bdělost platí až do páteční 18. hodiny. V povodí Úslavy, Klabavy, Litavky, Střely, Rakovnického potoka a dolní Berounky mohou být vzestupy výraznější s překročením limitů pro první, ojediněle i 2. povodňový stupeň.

#pocasi Během předcházejících 12h napršelo od 0 do 40 mm a na některých tocích byly dosaženy SPA (mapa 1 z 06h OČ) v následujících 24h naprší od 0 do 20 mm (viz mapa 2). pic.twitter.com/SWbUcjuN20