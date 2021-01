Celý projekt přijde na bezmála 74 miliony korun. Stavba jídelny a školky stojí přes dvaapadesát milionů korun, tři čtvrtiny z této částky pokryje dotace z programu IROP. A tělocvičnu za více než jedenadvacet milionů skoro celou zaplatí zase dotace z ministerstva financí. Na příjezdovou komunikaci k areálu obec navíc dostala další téměř dvoumilionovou dotaci.

Zdroj: DENÍK

Poměrně rychle se rozvíjející obec, kde za posledních pět let přibyly více než dvě stovky obyvatel, se k tomuto kroku rozhodla, aby v budoucnu předešla komplikacím s kapacitou. Momentálně už nestačí jídelna, která slouží jak místní školce, tak i škole. Malá tělocvična navíc komplikuje hodiny tělocviku.

Propojené objekty vznikají v bývalém areálu JZD, který se nachází v severní části obce blízko jejího středu. „Je to prakticky v centru, kam se dá dojít pěšky z všech stran obce, ale samozřejmě i dojet autem,“ vysvětluje starostka a zdůrazňuje, že poloha nové školky je výhodná v tom, že rodiče nebudou muset nutně volit auto, když povedou své děti do školky, což určitě odlehčí dopravě.

Podle místostarostky Veroniky Šmolcnopové je provoz současné jídelny řešen rozvrhově, aby se všechny děti ze školy a školky mohly najíst bez mačkání. „Do jídelny musí děti chodit po třídách, a ještě se musí půlit na skupinky, aby se v klidu najedly,“ dodává ředitelka školy Lenka Štětková. To bohužel způsobuje, že se děti, i kvůli pandemii, dostanou na oběd někdy až v půl třetí odpoledne, což podle jejích slov samozřejmě není ideální.

Nová jídelna nabídne kapacitu sto míst. To by mělo bezpečně a komfortně posloužit všem strávníkům, kdy se nově na oběd bude chodit maximálně ve dvou skupinách na konci vyučování v půl dvanácté či půl jedné. Ulehčí to i učitelům, kteří musí vykonávat dozor.

Ředitelka školy Lenka Štětková kromě jídelny velmi vítá i tělocvičnu, která by měla také sloužit veřejnosti. Hýskovská základka se totiž momentálně potýká se složitým půlením hodin tělesné výchovy v šesti třídách, protože se do stávající malé tělocvičny vejde podle objemu prostoru pouze třináct dětí. „V každé třídě bývá průměrně něco kolem dvaceti žáků. Ti si budou konečně moct užít velký tělocvik, pokud nám tedy vláda dovolí zase cvičit,“ uzavírá.