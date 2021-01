/FOTOGALERIE/ Pětitřídní základní školu v Hýskově v současnosti navštěvuje 136 žáků. Kvůli pandemii se prezenční výuky mohou zúčastnit pouze první a druhé ročníky. Zbylé jsou odkázány na online hodiny. Ty jsou ale pro všechny už velmi náročné. Děti i pedagogové se tak nemůžou dočkat, až se výuka vrátí zpět do tříd.

Ze základní školy v Hýskově. | Foto: Lenka Štětková

Na začátku ledna museli na hýskovské základní rozšířit počty hodin distanční výuky. Důvod je prostý: více hodin umožní učivo dostatečně probrat. „Od 4. ledna byly navýšeny počty online hodin v pátém ročníku a týden nato jsme udělali to samé i u třeťáků a čtvrťáků. Je to z toho důvodu, že vláda prodloužila distanční výuku a chceme tak mimo jiné odlehčit dětem a rodičům od nekonečného vyplňování učiva do sešitů a tabulek,“ vysvětlila ředitelka Lenka Štětková.