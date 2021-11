„Původně zde bylo navrženo dost velkých bytů. Ale právě kvůli nedostatku bydlení v Praze chceme vybudovat bytů co možná nejvíce. Takže se zachováním rozlohy objektů pracujeme s počty tak, aby tu vzniklo 120 až 150 bytů,“ vysvětlil záměr Daniel Římal, majitel Československého nemovitostního fondu SICAV, který developerský projekt financuje.

V bezprostřední blízkosti areálu stojí dva rodinné domy, které by měly potřebám projektu ustoupit. „S majiteli se snažíme domluvit, že bychom nemovitosti od nich odkoupili a vzali si od nás přízemní byty se zahrádkami. Jednáme o tom, aby stejnou plochu bytu, co mají teď, dostali i u nás. A právě v této přední části by vznikly budovy komerčního vybavení,“ vylíčil možnou podobu majitel fondu.

Novostavby nahradí také zchátralý kravín.

Uzavřený areál by měl mít jediný vjezd z hlavní silnice. „Parkování bude v podzemí a uprostřed prostranství vnitrobloku vznikne park s posezením, hracími prvky pro děti a grill zónou. A co se týče komerce, v současnosti uvažujeme, že by tu mohla být pobočka řetězce večerek Žabka a také nějaká restaurace či pizzerie,“ dodal Římal s tím, že nechtějí vytvářet areál, který by byl oddělený od okolního dění.

„Zakládáme si na komunikaci s obcí a příslušnými úřady i s místními. Rád bych tedy zdůraznil, že jsme investiční fond a pracujeme nejen s penězi lidí, kteří zde budou žít, ale i s financemi dalších investorů. Nemůžeme si tedy dovolit udělat projekt, zabalit to a jít dál. Jsme pod dozorem České národní banky, depozitáře či auditorů,“ uzavřel Římal.