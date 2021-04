Po tvrdém lockdownu, který trval od 1. března do 12. dubna, jsou ale čísla mnohem přívětivější a v DobroDíle se mohli vrátit do práce. Berounský deník byl u toho a místo oproti poslední návštěvě znatelně ožilo. „Musím říct, že jsme všichni rádi zpátky,“ dodává ředitelka.

Zaměstnankyně Kristýna zrovna připravovala mašličky na jednotlivé druhy mýdel, která se s touto dekorací poté ručně balí. Správnou délku jí podle šablony připravuje vedle sedící Michal. „Fialová je pro levanduli, bílou připravujeme pro kokos a třeba růžová je pro višeň,“ vysvětluje Kristýna význam jednotlivých barev stužek a mezitím dodělala další fialovou mašličku.

„Ale jo, jsem ráda, že mohu být zpátky,“ dodává s rozpačitým úsměvem, který jde pouze rozpoznat na jejích očích, protože je schovaný pod respirátorem. Nato se promptně vrací k vysvětlování techniky balení jednotlivých tvarů mýdel. „Kolečka mi jdou velmi dobře, ale ty cihly musím ještě trénovat,“ dodává.

Další zaměstnanec Václav opodál mezitím připravuje mýdlovou hmotu, která je potřeba nakrájet na kostičky, aby byla lépe skladná a aby se dala snadněji odvažovat. Na zaměstnance celou dobu dohlíží asistentka Eva Tlamsová.

V DobroDíle se na základě vládního nařízení jednou týdně taktéž testují. „Pro ochranu klientů se pravidelně testujeme a v dílně je k dispozici dezinfekce. Všichni samozřejmě nosíme respirátory,“ říká ředitelka. „Kvůli klientům používáme neinvazivní testy ze slin, protože víme, že ty tyčinkové jim můžou vadit a testování by mohla váznout. Určitě ta komunikace s klienty v této souvislosti musí být trochu jiná. Když například potřebují, dáme jim i soukromí, takže to zvládají naprosto skvěle,“ dodala marketingová manažerka Monika Poubová.

S rozvolněním se po lockdownu vrací děti do škol na rotační výuku, což je vítáno, ale částečně to stále stěžuje zaměstnancům situaci. „Když děti nemohly chodit do školy, to byl vlastně také jeden z důvodů, proč jsme museli zavřít, protože naše momentálně jediná asistentka má dítě ve druhé třídě, které samozřejmě doma samotné nenechá. A nyní s rotační výukou musíme tedy jednou za čtrnáct dní trochu improvizovat, abychom mohli dál fungovat,“ popisuje situaci Drnovcová.

Do budoucna se v podniku věří, že se v nejbližší době budou moct vrátit k normálu. „Jsme v tom velmi pozitivní. Pro nás je nyní hlavně stěžejní, aby se aspoň první stupeň vrátil do škol, abychom nemuseli právě různě s rotací zaměstnanců improvizovat,“ říká Dana Drnovcová a dodává, že se i tak snaží vytvářet alternativní plány, které by pomohly udržet výrobu v chodu.

S příchodem sezóny si lidé budou moct koupit mýdla a další produkty DobroDíla nejen v online shopu, ale i na venkovních trzích, pokud to pandemická situace dovolí. „Účast na různých trzích v regionu máme naplánovanou na začátek června. Nyní tedy jen čekáme, jestli budeme moct prodávat i tam,“ konstatuje Monika Poubová.