Nový pavilon má tři nadzemní podlaží. Jeho dokončení je naplánované na období letních prázdnin. Už v příštím měsíci by město mělo začít nabízet místa v bytovém domě. Těch bude celkem dvanáct. Na každého obyvatele připadne jeden bezbariérový byt, který zahrnuje místnost s kuchyňským koutem a sociálním zařízením. K dispozici rovněž bude společenská místností i bezbariérový výtah.

Králův Dvůr většinu investice, která vyjde zhruba na 40 milionů korun, financuje z vlastních zdrojů. K tomu se podařilo získat dotaci ze Státního fondu podpory investic ve výši 15 milionů korun a zhruba 1,8 miliony korun přispěl také Středočeský kraj.

Protože se se stavbou začalo už minulý rok, vyhnulo se jí skokové navýšení cen stavebního materiálu. Předpokládané náklady by tak měly zůstat téměř neměnné. „Možná tam bude malé navýšení,ale nemělo by to být nic dramatického,“ podotkl místostarosta

Přestože půjde především o sociální bydlení pro seniory, je zde možnost nabídku rozšířit o pečovatelské služby. S tím také počítá jedna z dotačních podmínek, podle které v objektu musí být pro tuto eventualitu vybudované zázemí. „V sousední budově máme smlouvu s Charitou Beroun, kterou bychom rádi rozšířili i na tento objekt. Záleží ale na tom, zda budou obyvatelé mít o tyto služby zájem,“ doplnil místostarosta.

Nový bytový dům v sobě navíc ukrývá i malou zajímavost. Do nejvyššího patra se představitelé města rozhodli umístit časovou kapsli, která ponese vzkaz pro další generace. „Ve dvou stavbách ve městě jsme našli podobné schránky. Jedna byla za bustou památníku Jan Preislera a druhá ve věži kostela. Se starostou Petrem Vychodilem a druhým místostarostou Josefem Antonivem jsme proto vložili schránku pro naše následovníky. Třeba ji někdo někdy najde,“ řekl Šilhavý.

Královodvorské poselstvípro budoucí generace ze 31. března 2022 nese například složení zastupitelstva města z posledních let, výtisky novin či kopie městského zpravodaje. Do schránky byly vloženy také peníze a knihy.