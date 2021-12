Případ se stal v ranních hodinách v pátek 26. listopadu. V tento den krátce po sedmé hodině ranní přijal operační důstojník oznámení o nálezu oběšeného muže na cyklostezce vedoucí od Králova Dvora na Počaply. „Na místo byla ihned vyslána hlídka. Tam čekala na policii žena, která venčila svého psa a při procházce objevila visícího muže na laně obmotaného kolem větve stromu. Policisté okamžitě k chrčícímu muži přiběhli, odřízli a povolili lano kolem krku. Nato mu poskytli první pomoc a díky tomu se mu podařilo obnovit dýchání a celkově životní funkce,“ uvedla mluvčí policie Michaela Richterová.

Hlídka pak muže předala přivolaným zdravotníkům, kteří si ho vzali do své péče a převezli do nemocnice. „Posádka si muže převzala do ošetření, kdy zdravotníci nemuseli přistoupit k žádným oživovacím krokům. Poté byl muž ve stabilizovaném stavu převezen na interní oddělení berounské nemocnice,“ uvedla mluvčí středočeských záchranářů Petra Homolová.

Policisté osobu ztotožnili jako pětapadesátiletého muže, po němž od večerních hodin předchozího dne pátrali jako po pohřešovaném. „Díky včasnému nálezu osoby ženou a rychlému poskytnutí první pomoci ze strany policistky a policisty, se podařilo muže zachránit,“ dodala mluvčí policie.