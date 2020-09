V Králově Dvoře vznikne nový lesopark

U Lanového centra v Počaplech v Králově Dvoře vznikne nový lesopark s prvky pro děti. Jedná se o investici za zhruba 2,3 milionu korun. Hotovo by mělo být nejpozději do konce letošního roku. Deníku to sdělil Petr Vychodil, starosta města Králův Dvůr.

Lanové centrum v králodvorských Počaplech. | Foto: DENÍK/Roman Klenovič

Stavební práce by podle starosty města Petra Vychodila měly začít na přelomu měsíce října a listopadu a skončit do konce letošního roku. Obyvatelé Králova Dvora se tak mohou těšit na další zajímavý projekt nabízející trávení volného času v přírodě s dětmi. „Lanové centrum v Počaplech se stalo oblíbeným místem mnoha občanů našeho města. To byl také jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli využití této lokality rozšířit. V prvním pololetí letošního roku jsme zde nechali vybudovat venkovní posilovnu a nyní tam vznikne lesopark,“ informoval starosta města Petr Vychodil s tím, že v lesoparku budou umístěné rovněž prvky pro děti. Na realizaci projektu získalo město dotaci z ministerstva zemědělství ve výši dva miliony korun, což pokryje převážnou část nákladů na realizaci lesoparku. Předběžné náklady se totiž odhadují na částku zhruba 2,3 milionu korun. OBRAZEM: Zastupitelé Králova Dvora projednali ve stanu více než 40 bodů programu Přečíst článek › V Lesoparku najdou návštěvníci spoustu zábavných a herních prvků - posed s dalekohledy, liánovou houpačku a plošinu se sítí k ležení a širokou nerezovou skluzavkou. Z posedu se skrýší, ve kterém budou mít k dispozici i naslouchadlo pro podzemní telefon, budou moci pozorovat údolí a dění na části hřiště. Děti si zde budou moci zaházet šiškami na terč nebo skákat po kamenech. Další zajímavostí Lesoparku bude labyrint z kamenů s imaginárním bludištěm, skupina laní s jelenem, lavice na kamenech, divočák, vyhlídkový tunel a schovaná lesní učebna. „Venkovní lesní učebnu může při pěkném počasí využívat mateřská i základní škola,“ upozornil starosta Petr Vychodil s tím, že výstavbou Lesoparku ale úpravy této přírodní lokality nekončí. „Nad lanovým centrem město nechá revitalizovat původní zeleň a vysadí stovky nových stromů. Z rozpočtu na to uvolní zhruba dvě sta tisíc korun,“ dodal starosta. Obsadit volební komise je problém. Králodvorští chystají peníze navíc Přečíst článek ›

