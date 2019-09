V Králově Dvoře začal školní rok více než stovce prvňáčků

/FOTOGALERIE/ V pondělí 2. září se v Králově Dvoře vydalo na 120 dětí do čtyř prvních tříd. Do dvou v Počaplech a do dvou na Jungmanovu školu. Jako tradičně prvňáčky přišel pozdravit starosta města Petr Vychodil spolu s místostarostou a senátorem Jiřím Oberfalzerem. Jako správná návštěva nezapomněl na dárky.

Při povídání si s dětmi padly otázky, čím by chtěli někteří prvňáčci být. Odpověď jednoho z nich všechny dost překvapila, jelikož řekl, že dělníkem. Na závěr návštěvy předal starosta učitelkám, kteří se po celý školní rok budou o prvňáčky starat, jako již tradičně volné vstupenky do divadla Spejbla a Hurvínka, kam děti určitě rády pojedou.

