Dobrovolníci vysadili celkem sedmadvacet stromů, z toho šest třešní a jednadvacet slivoní. „Sázecí akce by samozřejmě nemohly existovat bez spolupráce s obcemi, které pomáhají vytipovat místa. Pak je to na krajináři, který navrhne vhodnou druhovou skladbu. A v tomto případě je samozřejmě důležitá také podpora Nadace Tipsport a dobrovolníků,“ doplnila Holubová.

Akce se zúčastnili například i kublovský místostarosta Jiří Pelc nebo aktuálně druhá nejlepší česká golfistka Sára Kousková, která k profesionálům přestoupila na konci letošního května. „Děkuji moc za pozvání. Být součástí něčeho takového je skvělé a moc to pro mě znamená. Myslím si, že i moje generace si uvědomuje, jak na nás klimatická změna působí a jak je důležité pro to něco udělat,“ řekla k sázení golfistka.

Stromy pro celou republiku

Nadace Tipsport podpoří do konce tohoto roku po celé České republice ještě výsadbu dalších pěti set stromů. Letos na jednotlivé sázecí akce uvolnila už kolem 1,5 milionu korun. Nyní chystá příspěvek na péči o už vysazené stromy. „Té se nyní začínáme věnovat. Během ní je potřeba zapojit arboristickou odbornou pomoc. Není to tedy až taková komunitní záležitost a zajisté to není tolik vidět, ale dělat se to musí. Ono by totiž jinak hrozilo, že se až 60 procent mladých stromů nedožije deseti let. A protože ten největší ekologický přínos přinášejí právě až po zhruba deseti letech života, jde o velmi důležitý krok,“ vysvětlila Lucia Štefánková.

Hlavní část grantu na péči startuje s prvním listopadem a zatím je přepraveno půl milionu korun. Nadace Tipsport chce tímto financovat péči jak o stromy mladší deseti let, tak o ty starší včetně stromů památných a věkově významných.