„Pacientům tento lék může předepsat například praktický lékař na takzvaný poukaz na vyšetření číslo 06. S tímto dokumentem dorazí pacient nebo pověřená osoba do Nemocnice Hořovice na Centrální příjem, kde lékař ověří potřebné náležitosti. Poté se lidé mohou dostavit do nemocniční lékárny, kde bude lék vydán oproti poukazu na vyšetření,“ uvedl vedoucí lékárny Tomáš Veverka.

Lidé, kteří jsou pozitivní a jdou si pro lék, by neměli vstupovat do prostor lékárny a použít boční výdej. „Upozorňujeme covid pozitivní pacienty, že výdej v lékárně pro tyto pacienty bude fungovat na výdejní okénko z boku lékárny. Přípravek Lagevrio je ve formě tvrdých tobolek, a proto je možné ho užívat v domácím prostředí," dodal lékárník.

OBRAZEM: Ve zdickém kostele se konal tradiční koncert smíšeného sboru

Podle informací z nemocnice přípravek není náhradou vakcinace proti covid-19. „Ta je jediným dlouhodobým prostředkem k získání specifické imunity. Osoby, kterým byla podána tato antivirotika, pokračují v dodržování zásad izolace či karantény dle příslušných předpisů,“ doplnila mluvčí nemocnice Petra Horáková.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) vydala doporučení k použití Lagevria už v polovině listopadu a vycházela z dokončených a průběžných výsledků klinických studií. Přípravek obsahuje léčivou látku molnupiravir a je určen k léčbě dospělých, kteří nepotřebují doplňkovou léčbu kyslíkem a kteří jsou ve zvýšenému riziku rozvoje závažného onemocnění.

„Molnupiravir by měl být podán co nejdříve po diagnóze, nejpozději však do pěti dnů od začátku příznaků. Lék, který bude vyráběn ve formě tobolek, by se měl užívat dvakrát denně po dobu pěti dnů,“ píše Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Na stránkách ústavu lze také najít další informace o možnostech a způsobu výdeje a použití neregistrovaného léčivého přípravku Lagevrio.