Při návštěvě ve Studánce bylo klasické chladnější únorové ráno, kdy i mírně začalo chumelit. Děti přesto byly v sousedním lese pod kopcem Dubová. „Není špatného počasí, je pouze špatného oblečení. Někomu to může znít jako klišé, je to ale velmi pravdivé. Proto vždy rodičům říkáme, aby děti oblékali do několika termo vrstev, které nebudou moc bránit v pohybu. Chybou určitě je dítě nabalit, aby se mu těžko hýbalo. To mu pak bude zima tak i tak,“ vysvětluje zřizovatelka.

V lese mají děti oblíbená místa, na která pravidelně chodí, jako je u skřítků či mamutí jámy. „U skřítků je například dobré místo na stavění domečků, kde si děti hrají s klacky, šiškami či kameny, hrabou do země. Dělají vlastně to, co jsme dělali my, když jsme byli dětmi,“ líčí Černá.

OBRAZEM: Lesní školka Studánka má zázemí na louce v obci Trubská

V přírodním prostředí mají děti příležitost neustále překonávat překážky v podobě padlých stromů či nerovnosti terénu, a to vše na čerstvém vzduchu. Navíc pobyt venku podporuje imunitu. „To v dnešní době určitě potřebujeme všichni a především pak děti. Tím, že jsou venku, jejich hrubá motorika je neustále stimulována, což poté úzce souvisí s dalšími kompetencemi, jako je rozvoj řeči a intuitivní reakce těla na různá prostředí. Děti vlastně většinou také nevnímají vzdálenosti, jak jsou pořád v pohybu, a to jde ruku v ruce s tím, že mají i dobrou kondici,“ vysvětluje Černá.

Na půl dvanáctou jsou děti zpět v jurtě, kde spolu poobědvají a pak mají odpolední program. „Později mají svačinku a odpoledne už většinou tráví znovu venku okolo našeho zázemí,“ popisuje klasický den zřizovatelka.

Ve věku, kdy už mají děti namířeno do školy, mohou pokračovat v místní lesní komunitní škole, nebo je rodiče zapíší na klasickou základní školu. Zajímavostí je, že děti ze Studánky nemají problém se adaptovat na změnu, která spočívá v trávení delšího času pouze ve třídách klasické školy. Dalším pozitivním efektem je, že mají velmi blízko k přírodě.

V obci Železná otevřeli po třiadvaceti letech novou školku

„Přírodu vnímají jako živého tvora a když vidí, že je někde odpadek nebo něco zničeného, velmi to prožívají. A podle mě to už v nich zůstane, že nebudou dělat nic, co by přírodě uškodilo. Myslím si, že to je to, co potřebujeme – chránit životní prostředí. A co se týče přechodu na klasickou státní či soukromou školu, děti od nás do ní nepřicházejí tak, jako by byly divé. Naopak jsou klidnější, zvídavé a dokáží se hlouběji soustředit, protože v přírodě hodně pozorují, a to aniž by jim to někdo přikazoval,“ vysvětluje Černá.

V případě zájmu rodičů, kteří by chtěli naučit vlastní děti si zvykat ve školském zařízení na delší pobyt venku, školka nabízí služby klubu Dubínek. „Jde o jakýsi přípravný kurz, který se zaměřuje na děti ve věku kolem tří let. Potkávají se s dalšími vrstevníky nejdříve uvnitř jurty, mají zde nějaké tvoření, svačinku a poté jdou do půl dvanácté ven. A když je tu poté možnost a zájem, v průběhu roku přestoupí do celodenní venkovní docházky,“ uzavírá Sandra Černá.