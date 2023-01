Stěžejní bylo pro Liteň získání dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši zhruba 10 milionů korun, bez níž by si městys, který disponuje zhruba třicetimilionovým rozpočtem, jen těžko mohl projekt dovolit rozhýbat. „Její obdržení byl vlastně takový iniciátor zahájení projektu. Dotaci jsme dostali přislíbenou tak, že dlouho někde ‚spala‘ s tím, že jsme byli vedeni jako náhradníci. A najednou nám ji ministerstvo přikleplo,“ sdělil na úvod starosta Litně Peter Kapusta.

Městys už v minulosti stihl v objektu zmodernizovat kotelnu. Samotné kino se například dočkalo nového Dolby Digital zvuku ve standardu THX. Letos se tedy oprav konečně dočká celá budova včetně vnitřku. „Rekonstrukci potřebuje obzvlášť vstupní část, která je v dezolátním stavu. Bezbariérový přístup zajistí nově vybudovaný výtah,“ pokračuje Kapusta.

Počítá se i s úsporou energie

Městys má rekonstrukci naplánovanou tak, že opravné práce chtějí kombinovat s další dotací, tentokrát od Státního fondu životního prostředí. Ta finančně podpoří instalaci technologií, které pomůžou šetřit elektřinu a náklady na vytápění. „Jde konkrétně o zateplení budovy, rekuperace a instalaci fotovoltaiky. až budeme vědět, že můžeme stavební práce rozjet, tak uděláme výběrové řízení na celý projekt – to znamená na rekonstrukci a zateplení od jedné společnosti a instalace úsporných technologií se velmi pravděpodobně ujme jiná, specializovaná firma,“ dodal první místostarosta městyse Tomáš Jurajda.

Práce by měly být zahájeny zhruba v polovině léta a s příchodem prvních mrazů už by se mělo pokračovat na interiéru, který pamatuje ještě 80. léta minulého století. Počítá se například s úpravou prostoru, kde se nachází kavárna s barem, který by se měl zvětšit na úkor pobočky pošty, jež tolik místa nepotřebuje. Vznikne tak zázemí pro kavárnu.

„Projekt musíme rozpracovat a momentálně před námi visí šibeniční termín. Stavební povolení sice máme, ale například do konce dubna musíme dát dohromady a podat kompletní projektovou dokumentaci a mít vysoutěženého dodavatele, abychom mohli o dotaci oficiálně zažádat,“ vysvětluje Kapusta.

Celkové náklady na rekonstrukci měl městys v roce 2019 vypočítané na asi 15 milionů. „Ale vzhledem k tomu, jak se ceny hnuly, tak si momentálně netroufneme říct, kolik to nyní bude. Budeme muset sáhnout do rezerv, které Liteň má, s tím, že budeme nadále lovit další možné dotace,“ uzavřel místostarosta.

O vkusnou dekoraci předsálí kina vytvořenou z vyřazených kulis, které pochází z barrandovských studií, se postaral místní občan a známý malíř a scénograf Vladimír Větrovský. Dekorace by měla v nějaké upravené či vylepšené podobě zůstat. Do budoucna chtějí navíc v Litni zrekonstruovat i sál kina na multifunkční prostor s vysouvacími sedačkami. Městys totiž postrádá vlastní kulturní dům a prostor se bude moct využít například na plesy či jiné společenské akce.