Planeta Země je nejen modrá, ale také zelená a odpolední program v rámci tradiční zahradní slavnosti představil dětem ekologii a ochranu životního prostředí. „Loni a předloni nás navštívil covid, tak jsem moc ráda, že akci můžeme letos uspořádat. Letošní téma je Modrá je dobrá a chráníme naši planetu. Soutěže jsme připravili tak, aby se mohli zapojit i rodiče dětí,“ nastínila ředitelka školky Jitka Marešová.

Děti tak například hádaly druhy zeleniny, které pro ně paní učitelky připravily. „Cukuleta, to je cukuleta!“ snažil se malý soutěžící rozpomenout cuketu. Skleněné střepy do zelného koše, zmačkaná PET lahev do toho žlutého, učily se děti rozdělovat kartičky, na nichž byly symboly různých odpadků.

Pravidelné setkání je i příležitostí pro rodiče nových dětí se potkat a lépe se poznat. „Chceme tak dát rodičům možnost se více poznat, především pak těm novým, jejichž děti letos do školky nastoupily. Děvčata připravila velmi nápadité úkoly a všem moc za organizaci děkuji. Povedlo se nám i počasí, za což jsem velmi ráda. Příští týden se takto sejdeme i na našem druhém pracovišti Vrchlického. Tam to pojali pohádkově a děti se vydají na putování s opičkou Žofkou,“ uvedla ředitelka.