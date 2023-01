Debata Pavla a Babiše na Deníku vyvolala velký mediální ohlas. Došlo i na hymnu

Je to ale právě blízkost Prahy, kterou Josef Čuba zmínil jako důvod, proč zde podle jeho názoru Petr Pavel tolik dominuje. „Kdo vyhraje druhé kolo? Asi to bude zase Pavel,“ tipuje.

O kus dál potkávám ženu, taktéž seniorku, která se svým vozíkem zrovna vyrazila do nedalekého obchodu na nákup. Na dotaz, co říká na to, že v její obci lidé z více než padesáti procent volili Petra Pavla, odpovídá, že je ráda. „Pavla jsem nevolila, ale nevolím ani Babiše. Spousta babiček, mých kolegyň, ho však volí,“ podotýká s úsměvem žena, která si nepřeje, aby bylo její jméno zveřejněno, ale prozrazuje, že v prvním kole dala svůj hlas Danuši Nerudové.

Andreje Babiše nevolí prý proto, že nesouzní s jeho vystupováním. „Určitě se mi nelíbí jeho způsoby. On je schopný všeho a věřím, že v STB byl. Musím ale uznat, že se jeho hnutí drží docela dlouho v porovnání s jinými stranami – jako například byly Věci veřejné. Někdo říká, že dal práci lidem. Ale za jakou cenu? Že se má jen on dobře?“ pokračuje sedmdesátiletá seniorka, která ve druhém kole zřejmě bude volit Petra Pavla. Zdůrazňuje, že nejde o příslovečný výběr „menšího zla“. Tak jej prý nevnímá.

Jdu navštívit místní obecní úřad. Nemůžu si ale nevšimnout velkého baneru, který vykukuje za vraty vjezdu na pozemek sousedního domu. „Krizový manažer. Proto Babiš,“ stojí vedle známého obličeje šéfa hnutí ANO. Povedlo se mi dozvonit na obyvatele domu. Vřele mě vítá Josef Mezulián, bývalý vyšetřovatel hospodářské trestní činnosti, který je nyní už v penzi. „Někdo už mi to z vrat strhnul, tak jsem to pověsil na dvůr,“ říká s úsměvem o velmi viditelné podpoře Andreje Babiše.

Podle Josefa Mezuliána naopak už potřetí v Česku ‚menší zlo‘ volíme. Pro něj je tou volbou právě Babiš. „Politická reprezentace není schopna vybrat kvalitní kandidáty. Na panu generálovi mi osobně vadí, že při své minulosti cítí tu drzost si myslet, že by měl být můj prezident. Dobře, byl chvíli v NATO, ale dál nic v politice neodmakal. On bude vypadat velice dobře na obrazech ve třídách a na známkách. Je to takový masarykovský typ, ale já mu to prostě nevěřím,“ říká muž, které o sobě tvrdí, že je demokrat se sociálním cítění.

Nakonec ale dodává, že se smíří s tím, když bude Petr Pavel zvolen. „Nebude to můj šálek kávy, ale nicméně jsem ochoten to respektovat. Ale ten druhý tábor, není s to udělat totéž u Babiše, kdyby to vyhrál on,“ říká.

Se starostou obce Miroslavem Peleškou se mi nakonec povede spojit až telefonicky. Na úrovni obce jej velmi těší volební účast. „Protože se vysoká účast týká všech voleb, tak jsem hrdý, že lidé v naší obci mají o dění ve svém okolí i o tom celorepublikové zřetelný zájem,“ říká starosta.

Výsledek prvního kola prezidentských voleb jej nepřekvapil, výsledek toho druhého si ale netroufá odhadnout. Stejně tak se zdržel hodnocení kandidátů. „Osobní názor bych si nechal pro sebe. Z pozice funkce starosty nemá můj hlas jinou váhu než ostatních občanů a současně nemám ambici jakkoli ovlivňovat rozhodování spoluobčanů ve volbě,“ zdůraznil komunální politik, který má ale jedno velké přání: aby společnost v budoucnu více dozrála do momentu, kdy se kvůli volbám nebude tolik tříštit. „A to nejen celostátně, ale také v rámci rodin a sousedských vztahů, jak se to nezřídka stává. Tady je důležité, aby se lidé navzájem respektovali i poté, co odvolí,“ doplnil starosta.