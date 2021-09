Otevření nové školky zahájil starosta Václav Valenta. „Dovolte mi všechny přivítat na slavnostním otevření naší nové školky, kterou jsme vybudovali, abychom měli v obci k dispozici vlastní zařízení tohoto typu. Rád bych poděkoval zastupitelstvu za podporu, administrativním pracovnicím a v neposední řadě také paní ředitelce, že jsme ji našli, a která se velmi dobře ujala příprav,“ uvedl starosta.

Poté si vzala slovo nová ředitelka Martina Prošková. „Za kolektiv naší školky, mé další dvě kolegyně, paní učitelku Moniku Čmelíkovou a kuchařku a školnici v jedné osobě Zuzanu Léblovou, všechny srdečně zdravím. Jsem moc ráda za to, že tu školka je a děti konečně nemusejí jezdit do Chyňavy. Všichni se budeme snažit, abyste s námi byli spokojeni a chodili k nám rádi,“ dodala k otevření ředitelka školy.

Nová mateřská škola mohla vzniknout jen díky dotacím. „Obec je závislá na dotacích a trvalo to osm let, než se nám podařilo dotaci získat a mohli se do této akce pustit. Dostali jsme 2,9 milionů korun a z rozpočtu obce jsme přispěli 1,8 milionů korun,“ upřesnil starosta.

Nejdřív nebyly děti, pak se dlouho čekalo na dotaci. Vzalo to tedy skoro jednu generaci, než se školka do Železné vrátila. „Tady bývala jak škola, tak školka. Pak nastala taková doba, že tady nebyly děti a tím to skončilo. Už před těmi osmi lety se lidé ptali, kde jim dáme děti do školky. Smlouvu o umístění s námi nikdo z okolních obcí nechtěl uzavřít, tak jsme se rozhodli, že to zrealizujeme a povedlo se to až teď. Školku jsme tu neměli 23 let,“ říká starosta.

Zbývají ještě čtyři místa a školka se chce skloubit výuku s ochranou životního prostředí. „Kapacita naší školky je zatím 20 dětí a v současnosti jich tu máme 16. Rádi využijeme potenciál vesnice a školku zaměříme na přírodu, ochranu životního prostředí a environmentální výchovu. Chceme také výuku hodně přesouvat ven do přírody. Rádi bychom na zadní terase vytvořili přírodní zahradu pro děti,“ upřesnila plány ředitelka.