Tento měsíc nabylo právní moci rozhodnutí o realizaci stavby kanalizace v trojici sousedících obcích - v Osově, Lážovicích a Skřipeli - na půli cesty mezi Zdicemi a Dobříší.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

V současnosti už probíhá zpracování projektu ke stavebnímu povolení, které by mělo být nejpozději do dvou měsíců podáno stavebnímu úřadu v Hostomicích. Očekává se, že projekt dostane zelenou nejpozději na podzim. Další fází bude tendr, který by měl vybrat zhotovitele.