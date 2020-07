V příštím roce začne výstavba nového bytového pavilonu pro seniory

Město Králův Dvůr rozšíří kapacitu místního domu s pečovatelskou službou. Výstavba nového bytového domu pro seniory by mohla začít už v příštím roce, hotovo by mělo být o rok později. Deníku to potvrdil starosta města Petr Vychodil (ODS).

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jiří Kohout

Náklady jsou předběžně odhadnuty na třicet milionů korun. Město ovšem celou částku platit nebude, neboť se mu podařilo získat dotaci ve výši patnáct milionů korun ze Státního fondu podpory investic. „Díky dotaci můžeme s realizací přístavby nového pavilonu začít už v roce 2021. Jde o druhý velký projekt, který jsme se rozhodli v domě s pečovatelskou službou realizovat. Tím prvním je právě probíhající přestavba přízemních prostor levého křídla budovy na komunitní centrum,“ uvedl Vychodil. Nový pavilon bude mít tři nadzemní podlaží a podkroví s technickým zázemím a společenskou místností. Jeho obyvatelé budou mít k dispozici bezbariérový výtah. Bezbariérové budou i všechny byty. Každý z nich přitom bude zahrnovat jednu místnost s kuchyňským koutem a sociálním zařízením. „Budeme tak mít dvě možnosti podle sociální situace klientů. Ve stávajícím domě s pečovatelskou službou je sociální zařízení takzvaně přes chodbu, ale nájemné je tam pět set korun. Nová přístavba pak bude odpovídat tomuto tisíciletí, bude tam regulované nájemné,“ dodal starosta. Sehnat brigádu je letos pro studenty těžké Přečíst článek ›

