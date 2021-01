V posledních dnech byl spuštěn registrační systém pro nejstarší lidi od osmdesáti let věku. Po registraci bude možné si postupně rezervovat termín v očkovacích centrech, podle toho, jak budou přicházet vakcíny.

„V uplynulých týdnech jsme prvními dodanými vakcínami naočkovali přes šest set lidí, mezi nimiž je náš personál, lékaři, zdravotníci ambulancí a pracovníci sociálních služeb,“ uvedla mluvčí obou nemocnic Petra Horáková.

„Jsme závislí na dodávkách očkovacích látek, na další momentálně čekáme, z tohoto důvodu nejsou očkovací centra ještě otevřená,“ vysvětlila Horáková, podle které jsou obě nemocnice připraveny pružně reagovat.

V berounské i hořovické nemocnici by měli stihnout všechny lidi, kteří dostali první dávku vakcíny, doočkovat i druhou dávkou do konce února. Poté bude vše připraveno na první vlnu očkování veřejnosti. Jen co dorazí další vakcíny, což by mohlo být v průběhu února.

Očkovací centra v obou nemocnicích jsou ve fázi příprav. Už byly vymezeny prostory a v současné době jsou stavební úpravy v plném proudu, aby centra byla dokonale nachystaná. Počítá se s bezbariérovým přístupem a vytvořen má být jednosměrný obslužný systém. Klienti tak budou procházet jednotlivými odděleními, aniž by přišli do kontaktu s nově příchozími.

„Prvním krokem bude kontrola údajů, poté probíhá očkování a v dalším oddělení budou klienti muset setrvat třicet minut v čekárně, kde je bude monitorovat sestra,“ popisuje Horáková systém.

Obě centra budou k provozu potřebovat přes deset pracovníků. Ve službě by měl být vždy nejméně jeden lékař, tři zdravotní sestry, jedna sanitářka, tři administrativní pracovnice a jedna pracovnice úklidu, která bude zajišťovat sterilitu prostředí. Očkovat se bude od pondělí do pátku mezi osmou a šestnáctou hodinou.

Kapacity obou center budou ještě upřesněny. „Až to celé poběží na maximum, počítáme s tím, že v čekárně budou i desítky lidí. Půjde tak provozně o docela náročnou operaci, na kterou se připravujeme a vše důkladně ladíme,“ dodala Petra Horáková.