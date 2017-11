V regionu chátrají vily, domy i zámky, mnohé z nich si vyhlédli bezdomovci

Berounsko - Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vyhlásila výzvu na podání žádostí o dotace pro města a obce, které se potýkají s chátrajícími budovami. Pro žadatele je připraveno opět 100 milionů korun. Za dva roky existence tohoto programu již ministerstvo podpořilo celkem 58 projektů po celé České republice za zhruba 160 milionů korun.

Dřívější areál Hobexu, kdy ještě fungoval jako ubytovnaFoto: Lišková

Žádosti lze podávat do 25. ledna příštího roku. Dotace bude poskytována až do výše 80 procent skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce a její čerpání může být rozloženo do dvou let.

Na zchátralé a opuštěné objekty narazí návštěvník berounského regionu na mnoha jeho místech. Jsou ve městech i malých obcích. Většinou ale patří soukromým majitelům. Donedávna některé z nich vlastnil ještě Úřad pro zastupování státu. Tomu patřil mnoho let opuštěný a chátrající objekt nové nemocnice v obci Hředle. Od letošního roku má nového majitele. Podobný osud má i krásná vila K Císařské rokli v obci Srbsko. Nad jejím osudem si povzdychl mnohý obyvatel Srbska. „Je to hrozná škoda, že je ten objekt tak dlouho opuštěný a chátrá. Před pár lety ho někdo vlastnil a zrekonstruoval. Udělal z vily krásný objekt. Pak přešla do vlastnictví Úřadu pro zastupování státu a začala chátrat. Dlouho byla opuštěná a letos prý ji už někdo koupil. Když jdu kolem ní, tak se ale nic nezměnilo,“ vysvětlil Michal Smutný ze Srbska.



V Berouně ví o problémech s opuštěnými domy a objekty své. Berounský Hobex na Závodí proslavil město za rámec Středočeského kraje. Roky v něm přebývali bezdomovci a z objektu, kde kdysi sídlilo centrum pro sluchově postižené a pak ho nahradila ubytovna, udělali místo hrůzy. Nyní už po něm není památky. „Problém s tímto opuštěným a chátrajícím objektem město řešilo roky. Hyzdil Beroun a byl semeništěm všeho možného. Město do problému s ním bylo hodně zainteresováno. V majetku města žádnou chátrající budovu nemáme. A ty soukromé v Berouně ubývají,“ vysvětlil starosta Berouna Ivan Kůs s tím, že ve městě je ale stále řada objektů, které jsou v troskách a čekají na svoji příležitost. „Dnes jsem šel pěšky na Závodí a jeden takový jsem zrovna míjel. I sem se podíval na zvonek, jestli v něm někdo bydlí,“ dodal Ivan Kůs.



V Berouně si bezdomovci oblíbili také zámeček v ulici Na Ptáku. Je opuštěný už roky a chátrá. Před čtyřmi lety se u vybydleného objektu dokonce zřítila zeď. Bezdomovci stačili přivolat hasiče a pak utekli. V červenci letošního roku byl zámek na prodej za 5,7 milionu korun.



Město Hořovice chátrající objekt nevlastní. „V soukromém majetku by se možná v Hořovicích nějaký našel. Možná by se dalo říci, že mezi ně patří bývalý pivovar. Je to taková opuštěná stavba, která chátrá, a která by si určitě zasloužila nějakého majitele, jenž by ji opravil,“ informoval starosta Hořovic Jiří Peřina.



Představitelé Králova Dvora by jednu takovou chátrající budovu v majetku města velmi rádi opravili. Jedná se o objekt, takzvaný Špejchar, který stojí v blízkosti místního zámku. „Budova je v majetku města a po dohodě s národním památkovým ústavem jsme ji zakonzervovali. S její opravou se v blízké budoucnosti moc nepočítá. V současné době hledáme finanční prostředky na rekonstrukci zámku. Za poslední tři roky, ale drtivá část dotací byla poskytována pouze na národní památky a náš zámek je památkou kulturní,“ vysvětlil starosta Králova Dvora Petr Vychodil.



Ruina rodinného domu hyzdí už delší dobu i obec Hudlice. Řidiči na ni narazí hned při vjezdu do obce. Rozpadlý dům je ale v soukromém vlastnictví. Obec by byla ráda, kdyby s ním jeho majitel něco provedl. „Snažíme se, aby naše obec vypadala pěkně. Byli bychom proto rádi, kdyby s tím domem majitel začal něco dělat. Ještě donedávna nám před očima také chátrala dominanta naší obce, místní kostel. Jsme proto velice rádi, že se církvi podařilo na jeho opravu sehnat prostředky. Letos opravují střechu a v příštím roce udělají fasádu,“ uvedl starosta Hudlic Pavel Hubený.