Plný Chyb bude v dohledné době Beroun. Bude se tam totiž natáčet film Chyby režiséra Jana Prušinovského. Jeho díla není nutné zdlouhavě představovat: stojí například za seriály Trpaslík, Okresní přebor či Most!. Na Berounsku bude natáčet od 4. do 26. srpna, další termíny jsou na podzim.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Právě natáčení si ale vyžádá jistá dopravní omezení. Dne 6. srpna budou muset řidiči počítat s omezeným provozem od 18 hodin do následujícího dne do 7 hodin v České ulici. Následně se natáčení přesune do ulice Mládeže a Julia Fučíka. Tam budou filmaři natáčet od 8 do 20 hodin. A je možné, že i zde bude v dobu natáčení omezen provoz.