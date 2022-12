V místě, kde komunikace kříží Dibří potok, už stojí nový most. Pracovníci společnosti Strabag aktuálně pod mostem dokončují koryto potoka. Most ještě není v provozu a pro automobily do 6 tun hmotnosti platí objízdné trasy přes ulice Zahořanská, Pod Hájem a Košťálkova, pro vozy nad 6 tun vedou po dálnici D5.