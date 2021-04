„Jak byla škola po celou tu dobu ztichlá, těžko se na to zvykalo a bylo to dost smutné. Takže mne velmi těší, když konečně vidím, s jakou radostí se naši studenti vrací a z učeben se zase line hudba. Bohužel vzhledem k platným hygienickým opatření vyhlášené vládou zatím individuální výuka probíhá v režimu 1+1,“ říká ředitelka školy Marta Tauberová, která neskrývá radost nad tím, že se v budově školy zase ozývají hudební nástroje.

Škola byla zavřena od 15. října do 12. prosince a posléze od 18. prosince do minulého pondělí. Což bylo dohromady více než 24 týdnů. Veškerá výuka a komunikace se tak musely přesunout do online prostředí. A podle slov ředitelky především pak online výuka hudby může být náročným úkolem, a zvláště během tak dlouhé doby.

Byla to tak hlavně vzájemná podpora mezi studenty, rodiči a učiteli, která fungovala jako důležitý faktor, jež pomohl udržet celé vyučování v běhu. „Distanční výuka hudby není nic jednoduchého a všichni to zvládli a zvládají naprosto skvěle. Ráda bych tak touto cestou poděkovala všem kantorům, studentům a rodičům za jejich práci, trpělivost, a hlavně vzájemnou podporu,“ dodala Tauberová.

„S touto zkušeností jsem přesvědčená, že si budeme s návratem k normálu více vážit osobního kontaktu a budeme se setkávat s větší radostí,“ zdůrazňuje ředitelka. Podle jejích slov ve škole již netrpělivě vyhlíží nadcházející dny a týdny, kdy by mohly přijít další pozitivní změny, které by přinesly možnost povolit i další aktivity školy.

„Každý den sledujeme informace od ministerstva, které nám chodí do datové schránky, a jsme připraveni na nadcházející změny pružně reagovat. Takže jakmile ta možnost přijde, rádi v rámci možností opět obnovíme i koncerty a různá vystoupení,“ doufá ředitelka Marta Tauberová.