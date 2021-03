Vakcín je dost, berounské očkovací centrum denně podá více než tři stovky dávek

V Rehabilitační nemocnici v Berouně je od prvního březnového dne v provozu velkokapacitní očkovací centrum, které aplikuje až 250 vakcín denně. Ve středu, kdy došlo i na druhé dávky, tam bylo očkováno dokonce 340 lidí. A podobné by to mělo být i v následujících dnech. Budou-li pokračovat dostatečné dodávky vakcín, je centrum připraveno aplikovat až 330 dávek denně. Potvrdila to koordinátorka očkování v berounské nemocnici, lékařka Romana Zajacová.

Očkování ve velkokapacitním centru Rehabilitační nemocnice Beroun. | Foto: Deník/Radek Kaša

Do konce února, kdy se v ambulanci v pavilonu C očkovali zdravotníci a další zaměstnanci, senioři nad 80 let a klienti sociálních služeb, používala berounská nemocnice vlastní rezervační systém. V současné době už však rezervuje přes státní centrální systém. „Zároveň budeme doočkovávat osoby, které byly očkovány tři až čtyři týdny zpátky a registrovány mimo centrální rezervační systém, protože jsme si je registrovali sami,“ vysvětluje Zajacová. Kraj chystá vlastní testování ve školách pro děti zdravotníků Přečíst článek › Lidé budou nyní o termínu, kdy se mají na očkování dostavit, informováni automatickou upomínkou, ať jde o první nebo druhou dávku. V centru se používají všechny tři dostupné vakcíny, britsko-švédská AstraZeneca, americká Pfizer a rovněž americká Moderna. „Každá vakcína má jiný dávkovací interval a vyžaduje jiné podmínky skladování. Zároveň mají i jiné distribuční místo – jedno je v Příbrami, další v Kolíně. Naším úkolem je vše sladit, aby to dobře fungovalo a všichni byli očkováni tehdy, kdy mají být,“ popisuje koordinaci Romana Zajacová. Především v minulosti se objevovaly případy, kdy lidé vyzvaní k očkovaní nepřišli. „S tím je samozřejmě potíž. S těmito lidmi počítáme na druhou dávku a oni se z nějakého důvodu nedostaví,“ poznamenala lékařka. Následkem je, že se pro takové pacienty těžko hledají nové termíny. „Je třeba s tím počítat. Někdy ti lidé například nemohou přijít, protože v mezidobí onemocněli covidem-19, jsou v karanténě nebo u nich probíhá horečnaté onemocnění. Proto ty dávky vždy řešíme aktuálně v daném dni,“ upřesnila Zajacová, která doporučuje termíny dodržovat, jak jen to je možné. Doktoři z ambulancí se pomáhat nemocnicím zrovna nehrnou. Chybí lůžka i personál Přečíst článek › Oproti lednu je v současné době už dostatek vakcín zajištěn. „Řeší se to etapově po týdnu. Takže nyní víme, že máme zajištěn dostatek vakcín na následující týden. Ale od krajského koordinátora Pavla Pavlíka máme příslib, že se počty budou navyšovat. Takže věřím, že jich bude dost i nadále,“ dodala Zajacová. Obecně si lidé nemohou vybrat, jakou vakcínou chtějí být očkovaní. „Už se nám stalo, že lidé daný typ vakcíny odmítli a odešli. Mají na to právo. Musím ale připomenout, že všechny vakcíny jsou schválené Evropskou lékovou agenturou. Jsou tedy registrované, bezpečné a účinné v tom smyslu, že minimálně zabrání vážnějšímu průběhu onemocnění covid-19. Navíc nikdo jim nemůže garantovat, že při nové registraci dostanou jinou vakcínu,“ zdůraznila Zajacová. Očkování podle lékařky zejména pomůže snížit hospitalizace a zabrání zbytečným úmrtím.

