Smrky v dané lokalitě ale nejsou podle jeho slov vhodné, takže je nahradí vhodnější druhy stromů. Jaké to budou, ale místostarosta specifikovat nechtěl. „Asi se to některým lidem nebude líbit, ale snažíme se celou lokalitu zkvalitnit,“ zdůraznil Mišina.

Vánoční smrk bude vysoký zhruba 12 metrů. Jakmile se dostane na náměstí, bude následovat jeho zdobení a v neděli 1. prosince slavnostní rozsvícení.

Rozlomení původního stromu vyvolalo hlavně na sociálních sítích mezi veřejností značné reakce. Někteří lidé dokonce navrhovali, že by se na náměstí dal strom přímo vypěstovat, rostl by zde, byl by zde celoročně a o svátcích by ho jen stačilo ozdobit.

Nastalou situaci již v úvodu týdne okomentoval místostarosta Mišina jako takové štěstí v neštěstí. „Můžeme být rádi, že se to stalo už při nakládání a ne na náměstí, když už byl nazdobený,“ řekl.