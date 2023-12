Už v sedmi letech vyrobila dřevěnou ptačí budku a ohrádku pro králíčky. A ke dřevu se stále vrací, už dlouho před Vánoci se zaměřila na adventní svícny. Při práci používá lupínkovou pilu, laserovou gravírku a řezačku. S údržbou strojů jí pak pomáhá partner.

Více času ale tráví u šicího stroje. „Táta mi koupil šicí stroj, když mi bylo devět. Začala jsem šít, co jsem odkoukala od babičky, dělala jsem oblečky na panenky, různé dekorace,“ vypráví Petra Melicharová Mandíková, která u ručních prací relaxuje.

S výrobou vánočních dekorací začíná už v září. Vyrábí především látkové vánoční ozdoby v podobě perníčků, o které je velký zájem. Ušité perníčkové obaly si vezla na začátku zimy i na hory a po večerech je plnila dutým vláknem a perníkovým kořením.

Látkové perníčky jsou kouzelně vyšívané. Díky stroji, který před deseti lety objevila na kreativní výstavě v Praze - a zamilovala se do něj. Tehdy stál 180 tisíc korun. „Naprogramuji do něj vánoční motivy, které pak vyšívá. Inspiraci hledám u lidí, kteří je vytvářejí v digitální podobě, některé už jsem navrhla a naprogramovala sama. Není to ale jednoduché, musím se ještě hodně učit,“ vysvětluje.

Ruční práce ji baví a naplňují. „Pro všechny tvůrce je nepopsatelný pocit, když lidé jejich výrobky chválí a vracejí se k nim,“ dodává.

Během roku šije různé bytové dekorace, třeba dětské polštářky s vyšívanými motivy, před Velikonocemi se vrací k perníčkům a vyrábí krajky s velikonočními motivy.

S pracemi Petry Melicharové Mandíkové se v listopadu seznámili na prodejní výstavě návštěvníci pobočky berounské knihovny Sídliště, na začátku prosince je nabízela na vánočním trhu ve Tmani, která je jejím rodištěm. Její výrobky se objeví i ve vánočním charitativním domečku spolku SpoluSvět, který se koná 20. prosince od 9 do 17 hodin na Husově náměstí v Berouně. Krajkovou ozdobu si tam zájemci koupí za 45 korun, látkový perníček za 50 korun a adventní svícen za 450 korun. Výtěžek dostane SpoluSvět.

