Beroun měl vytipovaný vánoční strom, který měl v pondělí 25. listopadu stát v centru města. „Bohužel při jeho kácení a ukládání na valník se rozlomil,“ vysvětlil místostarosta. V horní třetině byl strom velmi poškozený, nahnilý. „Můžeme být rádi, že se to stalo už při nakládání, a ne na náměstí, když už by byl nazdobený,“ podotkl Michal Mišina. Naštěstí nemohl poškozený strom nikoho ohrozit," oddechl si.

Pro město to přináší komplikace: Beroun sice má vytipovaný strom, byla i připravená technika, aby pro něj hned zajela. „Je potřeba, abychom se ke stromu dostali s těžkou technikou, ale to aktuálně není možné, zjistil jeřábník,“ vysvětlil. Svoji roli v tom hraje i časový pres: vždyť na první adventní neděli má Beroun přichystaný slavnostní program, jehož součástí má být rozsvěcení světel na stromě. A to by bez vánočního stromu šlo značně špatně.

Odstartování adventu ve městě ale podle vyjádření Michala Mišiny ohrožené není. Vedení města má připravené další varianty, do středy by měl strom na svém místě v centru Berouna stát. Přesto ale vedení města oslovuje veřejnost: pokud máte tip na vánoční strom, dejte nám vědět. Učinit tak můžete na e-mail uprr@muberoun.cz.

Otázkou také zůstává, co se stromem bude, až poslouží svému účelu, bude po Vánocích a bude jej potřeba odstranit. V mnohých městech se dřevo stromu používá například také jako palivové dřevo, třeba pro místní psí útulek, jako je tomu v případě středočeského Kolína. Podle plánů, které radnice má, by strom mohl skončit u berounských medvědů.

Naznačil to místostarosta Michal Mišina. Větve ze stromu skončí v medvědáriu, kde si s nimi zvířata budou moci hrát. „Do budoucna uvažujeme, že bychom mohli u medvědů vytvořit nový herní prvek, kdy by jim bylo vhodné naskládat prolézačku, která by vypadala jako popadané kmeny stromu,“ vysvětlil. To by se tak mohlo stát tradicí, kdy vánoční kmeny skončí u berounských medvědů.