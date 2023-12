„Kdy budete mít otevřeno?“ ptá se před berounskou Billou ve čtvrtečním odpoledni potenciální zákaznice Jana Zimela z firmy Topstrom, která stromky v regionu nabízí. „To bohužel nevíme, Billa nám dosud neschválila žádost. Musíte si zajet pro stromeček do Králova Dvora,“ vysvětluje přes plot Zimel.

Prý to byl už třicátý zájemce o stromek, kterého musel odmítnout. Neposílá je přitom ke konkurenci, v Králově Dvoře totiž působí stejná firma.

Zdroj: Hájíčková Jana

Loni se přímo před berounskou Billou prodaly přes dva tisíce vánočních stromků. Tentokrát zatím ani jeden, přestože jsou už od pondělí na místě. „Prý se v Bille měnilo vedení a smlouvy se podepisují postupně,“ odhaduje příčinu problému prodejce.

Společnost Billa Deníku potvrdila, že je vše na dobré cestě. „Povolení k prodeji vánočních stromků před naší prodejnou v Berouně je v řešení a očekáváme, že bude kladně vyřízeno v dohledné době,“ uvedla Dana Bratánková z firmy Billa.

Na místě jsou různé druhy jehličnanů. Ceny zůstaly stejné jako loni, jen smrk lehce podražil. „Máme stříbrné smrčky, černé borovice a jedle nordmann od metru výšky do tří metrů. Jedle stojí od 339 korun do 2300 korun, smrčky jsou za 539 korun a borovice za 599 korun. Jsou nachystané i větve a jmelí. Až nám povolí prodej, bude otevřeno od 8 do 19 hodin každý den,“ dodal Zimel.